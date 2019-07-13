Под Пензой намечено создать музей Загоскина Общество

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Региональное отделение Русского географического общества планирует создать музей, посвященный морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину, на его малой родине в селе Николаевка Пензенской области.

Фото: пресс-служба реготделения РГО

«Прежде всего, музей должен носить функции памятного места, где будет центр развития села, где местные жители будут собираться и приглашать в гости жителей Пензенской области и также иногородних, чтобы рассказывать, кто такой Лаврентий Загоскин», — сообщил глава реготделения РГО.

Он пояснил, что инициативная группа приступила к созданию эскизов будущего музея и поиску экспонатов для него.

Игорь Пантюшов отметил, что здание для объекта культуры намечено возвести неподалеку от памятника Лаврентию Загоскину, для которого подготовлена площадка.

Как сообщает пресс-служба областного отделения РГО, для выравнивания территории вокруг нее вскоре будет завезена земля. Кроме того, планируется установить информационные стенды. Параллельно идет изготовление памятника. Барельеф исследователя поместят на гранитную глыбу.

Помимо этого, местные жители задумались о восстановлении церкви Феодоровской иконы Божией Матери, в которой крестили Лаврентия Загоскина. От сооружения остался лишь остов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.