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В Пензе прошел творческий вечер «Вслед за путеводною звездой»

12:09 | 30.11.2019 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Творческий вечер «Вслед за путеводною звездой», посвященный реализации проекта «Возвращение к родным берегам» по увековечению памяти уроженца села Николаевка, морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, состоялся в клубе «45 меридиан» в литературном музее Пензы в минувшую пятницу, 29 ноября.

В Пензе прошел творческий вечер «Вслед за путеводною звездой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Собравшиеся обсудили достигнутые результаты и планы на будущий год, когда намечено начать работу над созданием музейного комплекса, который предлагается выполнить в виде Михайловского редута — укрепления, в котором Лаврентий Загоскин на Аляске проводил зимовки.

Также участники встречи поделились идеями по поводу концепции фестиваля «Юконский ворон», который впервые будет организован в 2020 году.

Теплую дружескую атмосферу во время творческого вечера помог создать дуэт «Звенящая струна», в составе которого выступили Евгения Пискунова и Марина Савицкая.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

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