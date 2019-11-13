В Пензе начали подготовку к фестивалю «Юконский ворон» в честь Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Председатель пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов представил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой предварительный проект положения о фестивале «Юконский ворон» в честь уроженца села Николаевка, морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, который впервые пройдет в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил Игорь Пантюшов, планируется задействовать несколько площадок, в их числе — музей народного творчества, вблизи которого установлен бюст путешественника, и литературный музей, где посетители смогут познакомиться с результатами деятельности Лаврентия Загоскина и принять участие в творческом вечере «Вслед за путеводною звездой».

«Кульминация фестиваля должна будет проходить на малой родине первопроходца — в селе Николаевка, где предлагаю организовать несколько тематических площадок, поскольку диапазон жизненных периодов Загоскина широк. Это может быть морская тематика, реконструкция селища индейцев, а также быта русских первопоселенцев на Аляске и служивых людей», — сказал он.

В свою очередь Татьяна Курдова призвала нестандартно подойти к выбору формата мероприятия.

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«Я с удовольствием бы внесла предложение, например, организовать просветительский летний лагерь», — отметила министр.

По ее мнению, в этом случае вместо пассивных зрителей фестиваль получит активных участников, которые на время будут погружены в историческую эпоху середины XIX века.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.