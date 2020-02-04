Никольск и Нижний Ломов подали заявки на конкурс лучших проектов благоустройства Общество

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Две заявки из Пензенской области — от Никольска и Нижнего Ломова — подано на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, организованный Минстроем РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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«В случае победы из федерального бюджета будут выделены средства на реализацию конкурсных проектов», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в Нижнем Ломове предлагается благоустроить пешеходную зону на улице Сергеева — от федеральной трассы М5 «Урал» до улицы Октябрьской, а в Никольске — Заводскую площадь.

Все проекты, которые поступили на конкурс из 71 региона, будут оценивать эксперты в сфере благоустройства, градостроительства и архитектуры.

По словам замглавы Минстроя России Максима Егорова, процедура предполагает несколько этапов.

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«Эксперты проведут техническую и квалификационную экспертизы, затем проекты оценят члены межведомственной рабочей группы, а федеральная комиссия на основании всех этих данных выберет 80 победителей», — пояснил он.

Заместитель министра уточнил, что результаты будут объявлены 1 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.