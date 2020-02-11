Васянин верит в победу Львовой-Беловой в конкурсе «Лидеры России» Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Один из победителей конкурса «Лидеры России – 2019», исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин верит в то, что сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега», член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова достойно покажет себя в суперфинале состязания управленцев и войдет в число тех, кто получит наиболее высокий рейтинг.

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«Я в нее очень верю, в то, что она справится с этими заданиями и что она будет победительницей этого конкурса», — сказал Сергей Васянин, отвечая на вопросы ведущей программы «Тема дня» на телеканале «Экспресс» Альбины Баишевой.

По его мнению, Мария Львова-Белова может найти среди участников конкурса «Лидеры России» большое количество союзников благодаря своей активности, с одной стороны, и востребованности социальных проектов, меняющих жизнь людей, с другой.

В подтверждение своих слов Сергей Васянин привел в пример учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта, идеолога проекта ОНФ «Регион заботы» Нюту Федермессер.

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«Мы на текущей учебе очень много взаимодействуем со всей этой сферой. Последний модуль мы весь день провели с Нютой Федермессер и просто зарядились вот этой гиперактивностью человека, сколько она вокруг себя делает вот этих добрых дел и сколько людей она привлекает на эти добрые дела. Вот у Марии [Львовой-Беловой] огромный потенциал все это «прокачивать». Это требует такого большого внимания, чтобы у людей просыпались их сердца, потому что за этим будущее», — отметил он, добавив, что благодаря энергии таких активистов, которые не останавливаются, происходят изменения во всех сферах жизни.

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

В сезоне 2019–2020 годов проводится в третий раз. По итогам полуфинала пензенская общественница Мария Львова-Белова стала единственной участницей от региона, прошедшей в следующий этап конкурса.