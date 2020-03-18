«Магистраль» получит 97 млн. рублей за ремонт дорог в Октябрьском районе Пензы Общество

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина заключило с ООО «Магистраль» в лице генерального директора Назири Сафаевой контракт на ремонт дорог в Октябрьском районе на сумму 97,2 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, он подписан по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку установленным требованиям соответствовала только одна заявка.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней. Половина поступит из федерального, оставшаяся часть — из регионального и муниципального.

Контрактом предусмотрено проведение ремонта проезжей части и тротуаров на улице Островной — от улицы Гагарина до улицы Северополянской, на мосту через ручей Безымянный; на улице Рахманинова — от дома №9 до улицы Лозицкой; на улице Фадеева — от проспекта Победы до улицы Придорожной; на улице Циолковского — от улицы Беляева до улицы Леонова.

Также намечено привести в надлежащее состояние проезд под путепроводом на проспекте Строителей и низовую развязку на проспекте Победы в районе ручья Безымянный.

Кроме того, будет отремонтирована дорога на улице Гагарина — от улицы Строителей до улицы Островной.

Читайте также

В Пензе перед полноценным ремонтом в рамках проекта «БКАД» заделают ямы на дорогах

Помимо этого, в план ремонта включены тротуары: по нечетной стороне улицы Аустрина — от улицы Компрессорной до остановки «Северная» на улице Совхозной; а также на улице Лядова — между домами №49А и №37 на проспекте Строителей.

Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По контракту, заключенному 13 марта, ремонт необходимо завершить до 15 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью в Пензе было заключено несколько контрактов на выполнение работ в рамках проекта «БКАД»: на проспекте Строителей — с ООО «Дорожное строительство» на 191 млн. рублей, на улицах Баумана и Терновского — с ООО «Пензадорстрой» на 121 млн. рублей, на улице Окружной и дороге-дублере — с ООО «Автодорога» почти на 103 млн. рублей, на улице Луначарского — с ООО «Дорожный строитель» примерно на 67 млн. рублей.

Помимо этого, будут продолжены работы по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также Бакунинского моста.