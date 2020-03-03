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В Пензе перед полноценным ремонтом в рамках проекта «БКАД» заделают ямы на дорогах

12:45 | 03.03.2020 | Общество

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Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Подрядные компании, с которыми в Пензе заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), выйдут на объекты раньше намеченного срока, чтобы заделать образовавшиеся на проезжей части ямы. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Денис Леонтьев.

В Пензе перед полноценным ремонтом в рамках проекта «БКАД» заделают ямы на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проспект [Строителей], как и ряд других проблемных участков, в этом году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По таким объектам есть договоренность с подрядными организациями, которые выиграли торги: после запуска своих асфальтобетонных заводов они сделают ямочный ремонт законтрактованных объектов и в апреле-мае приступят к их полноценному ремонту», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 марта.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил уточнить график проведения работ.

«Важно понимать, в какое время подрядчики завершат мелкоямочный ремонт», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью в Пензе было заключено несколько контрактов на выполнение работ в рамках проекта «БКАД»: на проспекте Строителей — с ООО «Дорожное строительство» на 191 млн. рублей, на улицах Баумана и Терновского — ООО «Пензадорстрой» на 121 млн. рублей, на улице Окружной и дороге-дублере — с ООО «Автодорога» почти на 103 млн. рублей, на улице Луначарского — с ООО «Дорожный строитель» примерно на 67 млн. рублей.

Помимо этого, будут продолжены работы по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также Бакунинского моста.

Кроме того, запланирован ремонт ряда других объектов.

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