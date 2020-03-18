«Пензадорстрой» получит почти 65 млн. рублей за ремонт дорог в Первомайском районе Общество

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина заключило с ООО «Пензадорстрой» в лице генерального директора Виталия Ананьчева контракт на ремонт дорог в Первомайском районе на сумму почти 65 млн. рублей.

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Согласно данным портала госзакупок, он подписан по результатам электронного аукциона, к участию в котором было допущено две компании: кузнецкое АО «ДЭП №84» и ООО «Пензадорстрой», предложившее более низкую цену.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней. Половина поступит из федерального, оставшаяся часть — из регионального и муниципального.

Контрактом предусмотрено проведение ремонта проезжей части и тротуаров на улицах: Пацаева — от улицы Мира до улицы Попова; Ленинградской — от улицы Лермонтова до улицы Мира в районе дома №2 и от дома №11 на улице Ленинградской до дома №9 на улице Мира; а также от улицы Мира до улицы Попова — вблизи школы №30.

Кроме того, намечено привести в надлежащее состояние дороги: от улицы Перспективной по направлению к Лебедевке; на улице Айвазовского — между домами №1 и №50; на улице Академика Сахарова — от улицы Чебышева до дома №155А на улице Мереняшева; на улице Кустодиева — от улицы Айвазовского до улицы Горюшкина-Сорокопудова; на улице Чиликанова — от 2-го проезда Левицкого до улицы Рузляева.

Также будет отремонтирована дорога на улице Брестской — от дома №56 на улице Пушкари до дороги в районе улиц Пушкари и Рябова, между домами №13 и №23, от дома №2 до улицы Днепропетровской.

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Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По контракту, заключенному 13 марта, ремонт необходимо завершить до 15 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью в Пензе было заключено несколько контрактов на выполнение работ в рамках проекта «БКАД»: на проспекте Строителей — с ООО «Дорожное строительство» на 191 млн. рублей, на улицах Баумана и Терновского — с ООО «Пензадорстрой» на 121 млн. рублей, на улице Окружной и дороге-дублере — с ООО «Автодорога» почти на 103 млн. рублей, на улице Луначарского — с ООО «Дорожный строитель» примерно на 67 млн. рублей.

Помимо этого, будут продолжены работы по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также Бакунинского моста.