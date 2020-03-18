«Дорожный строитель» займется ремонтом дорог в Железнодорожном районе за 144 млн. рублей Общество

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина заключило с ООО «Дорожный строитель» в лице генерального директора Сергея Борисова контракт на ремонт дорог в Железнодорожном районе на сумму свыше 144 млн. рублей.

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Согласно данным портала госзакупок, он подписан по результатам электронного аукциона, к участию в котором было допущено три компании: кузнецкое АО «ДЭП №84», а также пензенское ООО «Колизей» и чемодановское ООО «Дорожный строитель», причем эти две организации предложили одинаковую цену контракта. Победителем была признана зарегистрированная в Чемодановке фирма, которая подала заявку раньше.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней. Половина поступит из федерального, оставшаяся часть — из регионального и муниципального.

Контрактом предусмотрено проведение ремонта проезжей части и тротуаров на улицах: Суворова — от улицы Плеханова до улицы Кулакова; Чапаева — от улицы Светлой до улицы Чаадаева; Насосной — от улицы Каракозова до улицы Набережная реки Суры; Герцена — от улицы Жемчужной до улицы Толстого и от дома №87 до улицы Теплова.

Кроме того, намечено привести в надлежащее состояние дороги и тротуары на улицах: Колхозной — от улицы Ломоносова до улицы Поселковой, Коннозаводской — от улицы Лодочной до улицы Кордон Студеный; 3-м Активном проезде — от улицы Проезжей до 1-го Активного проезда; Буровой — от улицы Озерной до дома №34 на улице Буровой; Кордон Студеный — от улицы Коннозаводской до остановки «Засурье».

Также будут отремонтированы дороги на 1-м Активном проезде — от улицы Долгорукова до 3-го Активного проезда; на 1-м проезде Достоевского — от улицы Казанской до проезда Вересаева; на 2-м Проезжем проезде — от улицы Расковой до улицы Проезжей; на 4-м Калужском проезде — от улицы Касторной до дома №15 на 4-м Калужском проезде; на проезде Бунина — от улицы Баженова до 1-го проезда Достоевского и между домами №4 и №8.

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Помимо этого, намечено выполнить ремонт проезжей части на следующих улицах: Касаткина — от улицы Злобина до улицы Транспортной; Ломоносова — от улицы Озерной до улицы Долгорукова; Орджоникидзе — от улицы Черкасова до улицы Серова; Пилотной — от улицы Измайлова до дома №98 и от дома №20 до улицы Добролюбова; Расковой — от 2-го Проезжего проезда до дома №12 на улице Расковой; Хользунова — от улицы Столярной до проезда Серова.

Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По контракту, заключенному 13 марта, ремонт необходимо завершить до 15 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью в Пензе было заключено несколько контрактов на выполнение работ в рамках проекта «БКАД»: на проспекте Строителей — с ООО «Дорожное строительство» на 191 млн. рублей, на улицах Баумана и Терновского — с ООО «Пензадорстрой» на 121 млн. рублей, на улице Окружной и дороге-дублере — с ООО «Автодорога» почти на 103 млн. рублей, на улице Луначарского — с ООО «Дорожный строитель» примерно на 67 млн. рублей.

Помимо этого, будут продолжены работы по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также Бакунинского моста.