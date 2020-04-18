В Пензенской области уточнили, в каких случаях можно выходить из дома в период самоизоляции Общество

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Перечень случаев, в которых граждане могут покидать места проживания или пребывания в период всеобщей самоизоляции, объявленной в Пензенской области до конца апреля в рамках действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), уточнен в регионе.

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Накануне соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта 2020 года.

Согласно тексту документа, граждане могут нарушать самоизоляцию в случае обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, и при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе и в ночное время.

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Также допускается выходить из дома в случаях следования к месту и от места осуществления деятельности, в том числе работы, которая не приостановлена в соответствии с данным постановлением. В частности, в документе отдельно упоминаются волонтеры, помогающие людям в период распространения COVID-19, и сотрудники компаний, оказывающих услуги доставки и транспортные услуги.

Как и раньше, можно нарушать самоизоляцию в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена указанным постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания, выноса отходов до ближайшего места накопления ТКО, а также в целях исполнения требований правоохранительных и контролирующих органов.

В перечень работников, на которых не распространяется требование об обязательной самоизоляции, добавлены нотариусы, сотрудники нотариальной палаты и нотариальных контор Пензенской области, адвокаты, сотрудники адвокатских образований и адвокатской палаты региона.

В соответствии с документом, беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 17 по 30 апреля. Посещение ими специалистов в женских консультациях, дневных стационарах и консультативно-диагностических отделениях возможно при наличии жалоб, для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики и для введения антирезусного иммуноглобулина.

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Согласно постановлению, с 17 апреля до 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в хостелах, мотелях, турбазах, гостиницах и иных коллективных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Помимо этого, уточнен пункт, касающийся въезда в Заречный и выезда из него. Указано, что он осуществляется при наличии согласования с администрацией ЗАТО, за исключением работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Согласование выезда из Заречного и въезда в него осуществляется администрацией ЗАТО в письменной форме в течение 24 часов. В случае наступления обстоятельств, не терпящих отлагательства, в частности, для обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, согласование осуществляется незамедлительно по обращению, в том числе в ночное время, выходные и праздничные дни.