В Пензе не будет фейерверка в День Победы — мэрия Общество

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Проведение фейерверка в Пензе в День Победы не планируется. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия пройдут в новом формате. Участвуя в патриотических акциях, любой гражданин может выразить благодарность и уважение ветеранам, не выходя из дома. Например, жителям Пензы предлагается стать участниками проекта «Окна Победы» — украсить окна своих домов тематическими рисунками. Любой желающий может присоединиться к международной акции «Сад памяти», — пояснили в мэрии.

В администрации Пензы добавили, что в 19.00 субботы, 9 мая, по всей стране будет объявлена минута молчания.

Читайте также

Эпидситуация по коронавирусу в Пензенской области оценивается как неблагополучная

«Пензенцы могут выйти с портретами своих родственников и близких – участников войны на балконы своих домов. По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», — сказали в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 7 мая в Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Случаи инфицирования COVID-19 подтверждены во всех 27 районах области.