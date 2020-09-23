В Пензе расширен список магазинов, предоставляющих скидки по карте «Забота» Общество

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Список магазинов, предоставляющих скидки по социальной карте «Забота», расширен в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте городской администрации, к проекту присоединились, магазины «Атак», «Центральный гастроном» и другие организации торговли.

Помимо этого, держатели карт смогут использовать их при приобретении путевок в санатории имени В.В. Володарского и «Березовая роща».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе. Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальных карт с 25 августа осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению. По состоянию на 28 августа их получили 5,9 тыс. человек.