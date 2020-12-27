В Засечном завершено строительство второй очереди ЖК «Лукоморье» Общество

Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Строительство второй очереди ЖК «Лукоморье», представляющей собой три блок-секции на 90 квартир в доме переменной этажности в селе Засечном Пензенской области, завершено в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госжилстройтехинспекции региона.

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«22 декабря текущего года Госжилстройтехинспекцией Пензенской области проведена итоговая проверка объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Лукоморье», вторая очередь строительства», в ходе которой нарушений не выявлено. Застройщику — Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области — выдано заключение о соответствии проектной документации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 77 семей в скором времени получат ключи от своих квартир.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», разрешение на строительство второй очереди ЖК «Лукоморье» в Засечном было выдано администрацией Пензенского района Пензенской области еще в марте 2016 года. Начинала возводить жилой комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

В конце ноября стало известно, что в рамках достигнутой с правительством области устной договоренности с целью решения проблемы обманутых дольщиков достраивать вторую очередь ЖК «Лукоморье» будет ООО «Новострой», возглавляемое Василием Фадеевым. При этом компания приступила к работам лишь весной 2019 года.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Лукоморье» организацией «Новострой».

В конце года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

14 августа Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области заключило с ООО «Новострой» договор генерального подряда. Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 74 млн. 862 тыс. 471 рубль 60 копеек. Дата окончания исполнения договора — 31 декабря 2020 года.