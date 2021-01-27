Фонд дольщиков займется продажей свободных квартир в ЖК «Лукоморье» в Засечном Общество

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области займется продажей свободных квартир, расположенных во второй очереди ЖК «Лукоморье» в селе Засечном, которая была введена в эксплуатацию в конце 2020 года в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, таких квартир насчитывается 12.

Он уточнил, что владельцами еще 35 жилых помещений являются граждане, которые ранее были внесены в реестр пострадавших от действий застройщика; а остальные квартиры принадлежат подрядчикам согласно взаиморасчетам с компанией «Пензастрой».

«Здесь средняя стоимость — это 40 рублей за 1 кв. метр», — отметил председатель ЖСК «Единый».

В свою очередь директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина пояснила, что механизм реализации квартир определен на федеральном уровне.

«Мы регистрируем права на фонд. Фонд региональный становится собственником. Заказываем оценку рыночной стоимости, и реализация будет производиться через аукцион, через торговую площадку «Газпрома», — сказала она.

Ирина Шульгина добавила, что торги будут идти на повышение, поскольку фонд не имеет права продавать квартиры по цене ниже рыночной.

«Сейчас мы несем определенную долю расходов на то, чтобы реализацию произвести. Все же платно: оценка — платно, выставление на торговую площадку — платно. Из вырученных средств мы компенсируем эти расходы», — отметила она.

Директор фонда сообщила, что оставшаяся сумма будет распределена в тех же пропорциях, в которых осуществлялось финансирование достройки проблемного объекта: 92% будет перечислено в федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, а оставшиеся 8% планируется вернуть в бюджет региона.

Читайте также

Договор на достройку второй очереди ЖК «Лукоморье» заключен с «Новостроем»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», разрешение на строительство второй очереди ЖК «Лукоморье», представляющей собой три блок-секции на 90 квартир в доме переменной этажности в селе Засечном, было выдано администрацией Пензенского района Пензенской области еще в марте 2016 года. Начинала возводить жилой комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

В конце ноября стало известно, что в рамках достигнутой с правительством области устной договоренности с целью решения проблемы обманутых дольщиков достраивать вторую очередь ЖК «Лукоморье» будет ООО «Новострой», возглавляемое Василием Фадеевым. При этом компания приступила к работам лишь весной 2019 года.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Лукоморье» организацией «Новострой».

В конце года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

14 августа Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области заключил с ООО «Новострой» договор генерального подряда. Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 74 млн. 862 тыс. 471 рубль 60 копеек.

25 декабря 2020 года администрация Пензенского района выдала фонду разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.