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В ЖК «Тернопольский» осталась не проданной одна квартира

18:36 | 27.01.2021 | Общество

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Только одна из более чем 200 квартир осталась не проданной в ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова в Пензе, достройка которого ведется в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов в ходе посещения объекта в среду, 27 января.

В ЖК «Тернопольский» осталась не проданной одна квартира

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одна квартира только свободна, остальные все проданы», — отметил он.

По словам Николая Симонова, проблем с оплатой выполненных подрядчиком работ нет.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что объект планируется завершить в марте.

«Конец марта мы сдаем дом и уже в апреле месяце будем вручать ключи от квартир», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», разрешение на строительство дома переменной этажности на улице Рахманинова в Пензе, в котором предусмотрено 264 квартиры, было выдано в январе 2015 года. Начинала его возводить компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку дома взялась компания «Новое решение», возглавляемая Маратом Акчуриным.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда проблемных объектов. Одним из его условий была достройка ЖК «Тернопольский» компанией «Новое решение».

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

17 августа фонд заключил с ООО «Новое решение» договор генерального подряда. Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 273 млн. 790 тыс. 430 рублей.

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