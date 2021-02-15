Экс-мэру Роману Чернову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» предлагается присвоить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову, занимавшему должность мэра с 2005 по 2014 годы.

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Соответствующее ходатайство гендиректора ПАО ГК «ТНС энерго» Евгения Севергина, датированное 3 февраля 2021 года, члены постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению рассмотрели на заседании, состоявшемся в понедельник, 15 февраля.

В поддержку поощрения Романа Чернова за большой вклад в укрепление местного самоуправления и социально-экономическое развитие города высказался глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Я знаю, что оценки его деятельности разные, многие вопросы как бы ставятся ему и в упрек, но тем не менее этот человек положил много здоровья и сил для того, чтобы наш город развивался», — отметил он.

Владимир Мутовкин отнес к заслугам Романа Чернова решение вопросов, связанных с обустройством Юбилейной площади, возведением филармонии и киноконцертного зала «Пенза», строительством дороги-дублера, ремонтом дорог и подготовкой города к 350-летию со дня основания.

«Объем работы выполнялся большой, поэтому я лично считаю, что Роман Борисович вправе претендовать на это почетное звание и он его заслужил», — подчеркнул глава города.

Его заместитель Иван Краснов, входящий во фракцию «Единая Россия», также высказался в поддержку кандидатуры Романа Чернова.

«Согласен, что оценки могут быть разные. [...] Обращаю внимание все-таки на достаточно длительный период руководства нашим городом, поэтому я считаю, что достаточно много человек сделал для развития нашего города и достоин соответствующего звания», — сказал он.

В свою очередь депутат Сергей Лукичев, входящий во фракцию КПРФ, усомнился в том, что Роман Чернов заслужил звание почетного гражданина.

«По-моему, в то же время, когда был он главой администрации города Пензы, было заложено то, что МУП «ППП» [«Пассажирские перевозки города Пензы»] постепенно стало банкротиться», — напомнил он.

Депутат добавил, что в тот же период рентабельные маршруты стали обслуживать частные перевозчики.

«В конечном итоге после его правления МУП плавно обанкротился», — констатировал Сергей Лукичев.

Подводя итог обсуждению, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин выразил мнение, что представленные в гордуму материалы о заслугах Романа Чернова необходимо доработать к предстоящей сессии, на которой будет принято окончательное решение по данному вопросу.