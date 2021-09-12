В «Новых берегах» введены в эксплуатацию реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой дом Общество

Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой дом для молодых людей с инвалидностью, выпускников детских домов и интернатов введены в эксплуатацию на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, реабилитационно-оздоровительный комплекс включает в себя сауну и бассейн со специальным подъемником для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, обустроен спа-центр с кедровой бочкой, в которой можно находиться лежа, что удобно для посетителей с тяжелыми формами инвалидности. Также предусмотрена работа массажных кабинетов и фитнес-зала.

На базе комплекса созданы дополнительные рабочие места для резидентов арт-поместья. Молодые люди с ментальными особенностями прошли обучение по профессиям массажиста и помощника тренера.

Здание реабилитационно-оздоровительного комплекса площадью 100 кв. метров общей стоимостью 18 млн. рублей построено на благотворительные пожертвования компании «Азия Цемент», техническое оснащение произведено за счет средств президентского гранта.

Новый жилой дом возведен на пожертвования семи пензенских компаний. Коттедж построен по нестандартному для арт-поместья проекту и рассчитан на совместное самостоятельное проживание группы людей. Его первыми жильцами станут молодые люди с тяжелыми формами инвалидности, которые раньше находились в детдомах и домах ветеранов. Последний год они провели в активном пансионе «Дом Вероники» вместе с кураторами. Их переезд в «Новые берега» станет очередным шагом на пути к самостоятельной жизни.

На данный момент создание арт-поместья «Новые берега» в Пензенской области завершено на две трети. Помимо новых объектов, в инфраструктуру входят жилые дома, образовательный центр, храм, кафе с цехом по производству полуфабрикатов, теплицы, концертная и спортивная площадки. Полностью проект будет реализован в 2022 году.