Жиганша Туктаров попросил освободить его от должности председателя татарской национально-культурной автономии Пензенской области Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Жиганша Туктаров после скандала вокруг присвоения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову звания «Почетный гражданин города Пензы» попросил освободить его от должности председателя региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».

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«Сегодня, 21 марта 2025 года, председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров подал заявление об освобождении его от занимаемой должности», — говорится в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что для решения вопроса об избрании нового председателя будет созвано внеочередное общее собрание.

Жиганша Туктаров возглавил татарскую национально-культурную автономию Пензенской области 10 августа 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения.

Это вызвало широкий общественный резонанс.

20 марта председатель Пензенской городской думы Денис Соболев назвал ситуацию вопиющей, принес извинения всем, кого она затронула, и рекомендовал Жиганше Туктарову сложить депутатские полномочия.

Также на ситуацию отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он выразил уверенность, что «самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия».

В тот же день Жиганша Туктаров принес публичные извинения и написал заявление о сложении полномочий депутата пензенской гордумы.

На внеочередном собрании правления регионального отделения Партии пенсионеров в Пензенской области, которое состоялось 20 марта, было принято решение о прекращении членства в партии Жиганши Туктарова «за действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии».