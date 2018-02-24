Студент ПГУ выиграл олимпийское «серебро» Спорт

Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Уроженец Брянской области, студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Фото: Pnzgu.ru

Финский лыжник Ийво Нисканен (Iivo Niskanen) пришел к финишу первым.

Около трети дистанции они следовали на большом отрыве от остальных спортсменов, и Александр Большунов лидировал, однако в конце финн вырвался вперед.

«Бронзу» завоевал российский лыжник Андрей Ларьков.

Награда в гонке на 50 км у Александра Большунова стала четвертой на Играх.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 февраля Александр Большунов завоевал «бронзу» в лыжном спринте.

18 февраля олимпийская команда России, в состав которой входили Андрей Ларьков, Денис Спицов, а также студенты ПГУ Александр Большунов и Алексей Червоткин, стала серебряным призером по итогам лыжной эстафетной гонки четыре по 10 км.

21 февраля он завоевал «серебро» в командном спринте вместе с Денисом Спицовым.