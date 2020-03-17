В Пензе отменены городские соревнования Спорт

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Городские спортивно-массовые мероприятия отменены в Пензе со вторника, 17 марта, в связи с введением на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте горспорткомитета.

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Среди состязаний, которые затронут ограничения, — зимний фестиваль ГТО среди жителей Пензы, соревнования по легкой атлетике, гиревому и армспорту, а также по перетягиванию каната в рамках спартакиады трудовых коллективов; предварительный этап турнира «Папа, мама, я — спортивная семья».

Помимо этого, отменены соревнования по волейболу в рамках городской спартакиады школьников; открытое первенство по настольному теннису среди девушек и юношей 2003–2010 годов рождения и младше; второй этап фестиваля по легкой атлетике «Здоровые город, здоровые люди»; отборочный этап и финал молодежного турнира «Стартуем вместе».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в Пензе была госпитализирована женщина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Пока поставлен предварительный диагноз. Для его подтверждения анализы направлены в Новосибирск.

С 16 марта по 15 апреля в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники отправлены на каникулы с 17 марта. Вузы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.