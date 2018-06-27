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В Пензенской области подписано еще одно постановление об отчуждении домашней птицы

11:03 | 27.06.2018 | АПК

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал еще одно постановление регионального правительства об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продукции птицеводства.

В Пензенской области подписано еще одно постановление об отчуждении домашней птицы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ подготовлен в целях ликвидации непредвиденной ситуации, связанной с установлением карантина по высокопатогенному гриппу птиц.

Речь в нем идет о территориях, перечисленных в постановлениях губернатора №64, №65 и №67, подписанных 21 и 22 июня. В их числе три подворья в Лопатинском районе, три — в Колышлейском и одно — в Белинском.

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения птицы всех возрастов и продукции птицеводства, составит 175 рублей за 1 кг живого веса мяса птицы и 62 рубля за десяток яиц.

До этого постановлением правительства Пензенской области был установлен аналогичный размер подлежащего возмещению ущерба для двух частных домовладений в рабочем поселке Колышлей, также признанных эпизоотическими очагами заболевания.

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Вирус птичьего гриппа обнаружен в фарше из мяса индейки «Индилайт» — СМИ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вирус птичьего гриппа также был обнаружен на площадках компаний, работающих в Пензенской области в составе двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

К настоящему времени вирус гриппа птиц типа А обнаружен в пробах фарша из мяса индейки «Индилайт» производства ООО «ПензаМолИнвест» в Башкирии и Орловской области.

В связи со сложившейся ситуацией Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции 36 российских предприятий, в том числе трех пензенских — АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»), ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые фермы» (входят в ГК «Дамате»).

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