Генпрокуратура решила вернуть дело экс-мэра Пензы Александра Пашкова на дорасследование Криминал

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Генеральная прокуратура России оставила без удовлетворения жалобу следственного управления СКР по Пензенской области о несогласии с возвращением уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова на дополнительное расследование.

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«В ближайшее время уголовное дело будет принято следователем к производству», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в рамках дополнительного расследования указания прокуратуры будут исполнены в полном объеме.

«После этого уголовное дело будет направлено прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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21 ноября в прокуратуре сообщили о намерении вернуть уголовное дело на дополнительное расследование.

Днем 25 ноября стало известно, что Александр Пашков покинул СИЗО.

В следственном управлении СКР по Пензенской области заявили, что освобождение Александра Пашкова из-под стражи является следствием действий прокуратуры. В связи с этим была направлена жалоба через центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации в Генпрокуратуру РФ.

28 ноября прокуратура разъяснила свою позицию по данному делу. По данным надзорного ведомства, Сергею Богунову и Александру Пашкову предъявлено обвинение исключительно в совершении хищения денежных средств у ООО «ЦСК «Сигма», то есть в сфере предпринимательской деятельности. При этом правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра и действий должностных лиц, в обязанности которых входило осуществление контроля за его строительством, в материалах дела не дана, точный размер ущерба не установлен.

30 ноября в Первомайском районном суде Пензы рассматривалось ходатайство о продлении срока заключения Александра Пашкова под стражей, в удовлетворении которого было отказано. В итоге Александр Пашков остался на свободе.

В 2016 году ввод перинатального центра в Пензе не состоялся. По последним данным, его открытие намечено на март 2017 года.