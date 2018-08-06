Стали известны новые подробности дела против Георгия Тюрина Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Строение, расположенное в Пензе на улице Ульяновской, 83 — в районе пересечения федеральной трассы М5 «Урал» и дороги к микрорайону Заря, фигурирует в уголовном деле против бывшего заместителя председателя гордумы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина, находящегося под стражей с мая 2017 года. Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова «Ничтожная сделка Тюрина и Юрина», опубликованной в 29-м номере газеты «Улица Московская».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[…] Если верить словам Виктора Юрина, инициатором встречи и начала сотрудничества был Георгий Тюрин», — отмечается в публикации.

В ней сообщается, что зампред гордумы якобы пообещал бизнесмену из Нижнего Ломова оказать содействие в согласовании отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, однако двое публичных слушаний прошли неудачно, то есть, по версии Виктора Юрина, «Георгий Тюрин, взявшись за дело и получив от него вознаграждение, не исполнил своей работы».

В статье уточняется, что первоначально владелец неузаконенного строения дал согласие на передачу 1 млн. рублей.

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«Вернее даже, он и не Тюрину передавал деньги, а за Тюрина оплатил его подрядчику, якобы работавшему у Тюрина на доме в «Дубраве», сначала 800 тыс. рублей наличными, а потом еще перечислил 200 тыс. на расчетный счет», — поясняется в публикации.

В ней добавляется, что после неудачно завершившихся слушаний депутат якобы предложил увеличить вознаграждение.

«И Юрин согласился. Они приехали к неузаконенному строению Юрина на трассе М5, на повороте на Зарю, отмерили по левой стороне здания, и получилось 1 тыс. 450 кв. метров. По просьбе Тюрина адвокат Андрей Рябышев, которого Тюрин называл «мой товарищ, друг, брат», составил предварительный договор купли-продажи недвижимости. Согласно этому договору, ООО «Семь дней» в лице В.А. Юрина, жителя Нижнего Ломова, передает гражданину Г.Г. Тюрину [сыну Георгия Тюрина] недвижимое имущество в виде двух помещений площадью 1 тыс. 450 кв. метров на первом этаже строения по адресу: Пенза, улица Ульяновская, 83, что на пересечении трассы М5 «Урал» и автодороги в малоэтажную застройку Заря», — говорится в статье.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Ее автор обратил внимание на то, что документ содержал оговорку: «Данное здание не введено в эксплуатацию, и права на него не зарегистрированы за продавцом в установленном законом порядке», при этом покупатель должен был оплатить 24 млн. 650 тыс. рублей.

«На самом деле депутат Тюрин ничего платить не должен был. Он принял на себя обязательство выполнить работу по узакониванию строения, возведенного Виктором Юриным с нарушениями», — поясняется в публикации.

В ней отмечается, что после того, как зампред гордумы не выполнил договоренности, у Виктора Юрина «взыграл характер».

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«Для него, представителя могущественного совсем недавно бочкаревского клана, Георгий Тюрин — мальчишка (моложе Юрина на 17 лет), выскочка (никто не мог сказать, кто составил протекцию Тюрину при выдвижении в городскую думу). […] Очевидно, Виктору Юрину объяснили, куда надо написать заявление. […] Все участники дела были поставлены на прослушку. Только между Тюриным и Юриным было установлено 249 записей о входящих и исходящих соединениях и SMS-сообщениях. А кроме того, Тюрин общался по телефону с другими персонажами, ставшими участниками дела. В распоряжение СУ СКР было передано порядка 130 аудиозаписей, которые можно отнести к деянию с признаками преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ [«Получение взятки»]», — говорится в статье.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2017 года в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2018 года. По версии следствия, Георгий Тюрин причастен к преступлениям, предусмотренным ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

В мае начались судебные слушания по данному делу.

13 июня гособвинитель изменил обвинение. Теперь Георгию Тюрину вменяются ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Членство депутата в партии «Единая Россия» приостановлено до решения суда.