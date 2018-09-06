Задачу по покупке в 2016 году новой елки для Пензы поставили лишь в октябре — Завьялкина Криминал

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Деньги на приобретение в 2016 году новой искусственной елки изначально в бюджете Пензы предусмотрены не были, их заложили лишь в конце октября, при этом средств на покупку украшений для главного новогоднего символа изыскать так и не удалось. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на праздничную атрибутику.

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«Нам было отписано письмо, где муниципальное унитарное предприятие «Зеленое хозяйство [города Пензы]» уведомляло администрацию о том, что та елка, которая у них находится на балансе, пришла в негодность, что ее эксплуатация будет опасна для жителей города», — пояснила она.

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Ольга Завьялкина добавила, что после этого на одном из совещаний по подготовке к Новому году, которые начались в октябре, мэр Пензы Виктор Кувайцев или кто-то из его заместителей дал поручение проработать вопрос о поиске дополнительных доходных источников.

По ее словам, конкретная сумма не называлась, однако в бюджете города на эти цели «даже 100 тыс. [рублей] на момент совещания не было».

Глава финуправления сообщила, что была проведена определенная работа, благодаря которой для МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» удалось изыскать 2 млн. 332 тыс. рублей на покупку елки, а какие-либо сопутствующие товары и услуги в эту сумму не входили.

Ольга Завьялкина уточнила, что окончательное решение о выделении денежных средств было принято на сессии гордумы в последнюю пятницу октября — 28-го числа.

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Она отметила, что ЦПКиО также получил дополнительные средства на новогоднюю иллюминацию для города.

Вместе с тем начальник финансового управления не смогла пояснить, за счет каких денег были куплены игрушки для елки, переданной на баланс парку, обратив внимание на то, что принимать спонсорскую помощь законом учреждению не запрещено.

Отвечая на вопрос о том, почему устаревшая конструкция находилась в ведении МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», а новую покупали для МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского», Ольга Завьялкина сказала, что «администрация приняла такое решение».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).