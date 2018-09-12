В Пензе рассмотрение дела Савина, Ширшиной и Титковой временно перевели в закрытый режим Криминал

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Рассмотрение громкого уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, на время переведено в закрытый режим.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе судебного заседания 12 сентября старший помощник прокурора Ленинского района города Михаил Апаров ходатайствовал об исследовании вещественных доказательств — аудиозаписей телефонных разговоров.

В ответ на уточняющий вопрос судьи Натальи Марчук он пояснил, что предлагается заслушать телефонный разговор Ирины Ширшиной с начальником отдела строительства управления архитектуры и градостроительства мэрии Александром Ереминым, который проходит по делу свидетелем.

Читайте также

Суд попытался разобраться, как дом в ЖК «Сатурн» связан с игрушками для главной елки Пензы

В свою очередь адвокат вице-мэра Алексей Агафонов попросил перевести заседание в закрытый режим на то время, когда будут прослушиваться записи, а также на период проведения допросов по представленным данным.

«Информация на них [дисках] может иметь личный или конфиденциальный характер», — отметил он.

Ирина Ширшина поддержала ходатайство своего защитника.

Александр Еремин и остальные участники заседания не возражали против этого.

В итоге судья постановила удовлетворить ходатайство гособвинителя, исследовать вещественные доказательства и провести судебное заседание в данной части в закрытом режиме.

Читайте также

В Пензе суд разбирался с вводом дома ЖК «Сатурн» и карандашными записями в журнале мэрии

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).