В Пензе суд разбирался с вводом дома ЖК «Сатурн» и карандашными записями в журнале мэрии Криминал

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Представители отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы — бывший главный специалист, а ныне гендиректор ООО «Альтеза» Виталий Рябов и начальник данного подразделения Александр Еремин — дали пояснения по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на украшения для городской елки, которые, по версии следствия, были перечислены якобы взамен на содействие при получении разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди дома №96Е на проспекте Победы.

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Как сообщил Виталий Рябов, на практике сложился такой порядок, при котором пакет необходимых для ввода объекта в эксплуатацию документов сразу передается специалистам, а поступившее вместе с ним заявление — курирующему вице-мэру.

По его словам, в итоге номер присваивается разрешению в соответствии с записями в журнале учета, в котором не оставляют свободных полей.

Виталий Рябов добавил также, что подготовить разрешение на ввод в эксплуатацию без заключения Госжилстройтехинспекции Пензенской области нельзя, поскольку в документ вносятся содержащиеся в нем сведения.

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Экс-чиновник отметил, что если человек лично приносит недостающую бумагу, ее могут принять, поскольку зачастую это быстрее, чем запрашивать сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Виталий Рябов обратил внимание на то, что в проекте разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который отдавали на подпись мэру Пензы, обычно оставляли пустое поле для регистрационного номера, чтобы затем его заполняли сотрудники, но был период, когда разрешения сразу вносили в соответствующий реестр.

После этого старший помощник прокурора Ленинского района города Михаил Апаров представил присутствующим для обозрения журнал выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, где за 11 октября 2016 года ручкой вписаны данные для дома №96Е на проспекте Победы, застройщиком которого являлось ООО «Сан-Лико-Инвест», и стоит подпись генерального директора организации Ивана Николаева, подтверждающая, что он забрал документ.

«Номер и дата разрешения были уже, как я понимаю. Если посмотреть, выше гелевой ручки указано карандашом дата и кто застройщик. Это подтверждает, что «застолбили» заранее», — отметил он.

Виталий Рябов с этим выводом не согласился.

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«Были случаи, когда [...] в разрешение на строительство ручкой вписывали дату и номер разрешения на строительство, а в журнале вписывали карандашом. Объясню зачем. Если глава администрации принимает решение, что разрешение не выдается, чтобы журнал не перечеркивать», — сказал бывший специалист отдела строительства.

Он добавил, что также легкостираемые записи делали для поддержания правильной нумерации, чтобы не оказалось два разрешения с одним номером.

Виталий Рябов отметил, что если внесенное карандашом в журнал разрешение не подписывалось в тот же день, его стирали, а на это место вносили следующее.

В ходе заседания адвокат вице-мэра Алексей Агафонов обратил внимание на то, что карандашные записи есть по всему журналу, а не только там, где указана компания «Сан-Лико-Инвест».

В свою очередь начальник отдела строительства управления архитектуры и градостроительства мэрии Александр Еремин заявил, что процедура, при которой можно было донести недостающие документы, не предусмотрена — в случае отсутствия нужных бумаг всегда готовился отказ.

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Он уточнил, что иногда застройщикам отказывают по несколько раз — из-за ошибок в оформлении или нехватки документов.

Продолжая свою мысль, чиновник пояснил, что «Сан-Лико-Инвест» подготовил полный пакет, в том числе положительное заключение Госжилстройтехинспекции о готовности первой очереди ЖК «Сатурн», поскольку без него разрешение бы не выдали.

В связи с этим Алексей Агафонов указал на нестыковки в датах.

«11 октября выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и 11 октября датирована выдача положительного разрешения Госжилстройтехинспекции, а с заявлением обратились 10 октября. То есть временная логика такова, что 10 октября они [представители застройщика] не могли бы дать вам полный комплект документов с положительным заключением Госжилстройтехинспекции», — сказал он.

Адвокат поинтересовался у Александра Еремина, как в этом случае появился недостающий документ.

«Не знаю. Чудо, наверное, произошло. Не могу сказать. В пакете было заключение», — сказал свидетель.

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Он предположил, что теоретически любой человек мог зайти в отдел через отдельный вход и отдать документ, однако ему об этом доподлинно ничего неизвестно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).