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В Пензе началось оглашение приговора по делу Тюрина и Рябышева

11:54 | 20.09.2018 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Оглашение приговора по уголовному делу бывшего заместителя председателя пензенской гордумы, гендиректора ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгия Тюрина и адвоката Андрея Рябышева началось в Первомайском районном суде Пензы в четверг, 20 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

В Пензе началось оглашение приговора по делу Тюрина и Рябышева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, размещенным на сайте районного суда, данное уголовное дело поступило на рассмотрение в апреле 2018 года, а первое заседание по нему состоялось 16 мая.

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По последним данным, обвинение Георгию Тюрину предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности); Андрею Рябышеву — по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, последний раз — до 25 октября 2018 года.

Адвокат Андрей Рябышев в ноябре 2017 года был помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева было завершено в апреле 2018-го.

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