Адвокат Ширшиной усомнился в том, что Николаев может выступать в деле от лица «Сити-Строя» Криминал

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Адвокат вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной Алексей Агафонов выразил сомнение в том, что бывший учредитель компании «Сити-Строй» Иван Николаев может от лица организации выступать в уголовном деле, в рамках которого данная фирма признана потерпевшей стороной.

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Ранее в суде было установлено, что «Сити-Строй», являясь генподрядчиком ЖК «Сатурн», перечислило в 2016 году центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского спонсорскую помощь в размере почти 500 тыс. рублей на покупку новогодних игрушек для новой городской елки. Согласно материалам дела, это было сделано якобы взамен на содействие мэрии при получении застройщиком — ООО «Сан-Лико-Инвест» — разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди дома №96Е на проспекте Победы. При этом обе фирмы были связаны через учредителя — Ивана Николаева.

В ходе очередного заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы, Алексей Агафонов поинтересовался, поддерживает ли Иван Николаев, заявивший от лица «Сити-Строя» гражданский иск к Ирине Ширшиной на сумму почти в 500 тыс. рублей, на что тот ответил утвердительно.

Вместе с тем на следующий вопрос — о том, поддерживает ли эти требования компания «Сити-Строй» — бывший учредитель фирмы дал сбивчивый ответ.

«Я за ООО «Сити-Строй» не могу сказать. Ну, как представитель «Сити-Строй» — да, поддерживаю. Соответственно, и «Сити-Строй» поддерживает», — сказал бизнесмен.

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Он сообщил, что ранее обговаривал позицию организации с Александром Бутиным, возглавлявшим «Сити-Строй» в 2015–2017 годах, а «в настоящее время ни с кем не согласовывал».

По словам Ивана Николаева, реальным руководителем фирмы является Максим Агеев.

В ответ на замечание Алексея Агафонова о том, что Максим Агеев подал в налоговую службу заявление, согласно которому он больше не является главой компании, Иван Николаев предположил, что тот решил уволиться оттуда.

«У меня есть доверенность, я и представляю [ООО «Сити-Строй»]. […] Она действует до сих пор, моя доверенность», — заявил он.

После этого защитник вице-мэра попросил сказать, кто в настоящее время является учредителем ООО «Сити-Строй», а также кому и когда именно Иван Николаев продал свою долю в компании.

«Я сейчас не помню», — отметил бывший учредитель.

На вопрос адвоката, была ли это компания «Регионстрой», тот ответил: «Наверное».

Иван Николаев сообщил, что в связи с этим судебным процессом встречался с юристами учредителя, но назвать какие-либо фамилии он затруднился.

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После этого Алексей Агафонов спросил, где находится офис «Сити-Строя».

Как пояснил бизнесмен, он расположен на улице Германа Титова в Пензе, однако номер дома назвать не смог.

Следующий уточняющий вопрос о том, когда Иван Николаев был там в последний раз, судья Наталья Марчук сняла, посчитав, что он не имеет отношения к делу.

«Ваша честь, я думаю, что имеет. Он представляет организацию — а где она находится, он как вообще взаимодействует с потерпевшим?» — отметил Алексей Агафонов.

Он пояснил, что, хотя в суде рассматривается ситуация, имевшая место в 2016 году, необходимо установить, является ли Иван Николаев надлежащим представителем ООО «Сити-Строй» и считает ли эта организация себя потерпевшей стороной.

«Мы просто доехали туда [на проезд Германа Титова, 1А, где зарегистрировано юридическое лицо]. Там нет уже никакого «Сити-Строя». Они уже давным-давно съехали», — подчеркнул Алексей Агафонов.

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В связи с этим адвокат вице-мэра попросил Ивана Николаева получить новую доверенность, поскольку представитель ООО «Сити-Строй», способный подтвердить полномочия, понадобится, когда сторона защиты будет представлять свои доказательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).