Экс-глава ООО «Сан-Лико-Инвест» рассказал о трудностях с вводом первого в его практике дома Криминал

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Соучредитель и бывший руководитель ООО «Сан-Лико-Инвест» Иван Николаев сообщил о трудностях, с которыми компания столкнулась в период ввода в эксплуатацию дома №96Е на проспекте Победы в Пензе на территории ЖК «Сатурн».

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«Дом закончили строить в июле 2016 года. […] Ввод в эксплуатацию заканчивался как раз в июле и потом еще два месяца [предусмотрено на передачу квартир дольщикам], то есть до сентября», — сказал он в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на покупку игрушек для новой городской елки.

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Иван Николаев пояснил, что в первый раз документы были сданы в администрацию Пензы в августе, однако пакет оказался неполным.

При этом, по его словам, передача и последующее возвращение бумаг из администрации официально не регистрировались, чтобы в случае отказа не собирать все документы заново.

«Этот дом в нашей практике был первым, поэтому мы обратились к Ширшиной с тем, как это сделать», — сказал экс-руководитель ООО «Сан-Лико-Инвест», являвшегося застройщиком.

Иван Николаев добавил, что в конце августа – начале сентября состоялась встреча с вице-мэром, в ходе которой она якобы сказала, что содействие в скорейшей выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию может быть оказано в случае перечисления ЦПКиО имени В.Г. Белинского около 500 тыс. рублей.

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«Когда об этом я узнал первый раз, я был один. Затем я Ирине Владимировне сказал, что в моей компании есть компаньон, имеющий 50% уставного капитала, и мне нужно с ним об этом поговорить и, соответственно, согласовать. В следующую беседу мы уже были с моим компаньоном Кадниковым Олегом. [...] Мы еще раз дали на этот момент оба согласие», — отметил бизнесмен.

Он сообщил, что пошел на такие условия, поскольку начиная с 1 сентября дольщики могли обратиться в суд за компенсацией за не вовремя сданное жилье, в связи с чем руководство фирмы опасалось исков и возможного последующего разорения.

В итоге компания «Сан-Лико-Инвест», по словам Ивана Николаева, все-таки понесла потери в сумме около 1 млн. рублей.

«Без приобретения [игрушек], конечно, можно было оформить [разрешение на ввод в эксплуатацию], но это после обращения нашей организации в суд. Это затянулось бы, как минимум, наверное, на два месяца», — отметил бизнесмен.

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Также он уточнил, что выданное мэрией разрешение было получено на руки в конце октября, хотя и датировано 11 октября 2016 года.

«Разрешение мы фактически получили вместе с оплатой денег [парку на новогоднюю атрибутику]. Там разница была небольшая. И еще почему после [получения разрешения оказана спонсорская помощь]: у нас вторая очередь была», — пояснил Иван Николаев, добавив, что боялся трудностей с вводом этой части жилого комплекса.

Кроме того, он сообщил, что необходимое заключение Госжилстройтехинспекции Пензенской области о готовности объекта было датировано 11 октября, хотя документы последний раз сдавали 7-го числа того же месяца.

«Теперь я понимаю, что такого в принципе не могло быть, […] хотя у нас их приняли», — сказал он.

По словам Ивана Николаева, он сам этот документ в ведомстве не забирал и не может уточнить, кто это сделал.

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Также соучредитель фирмы «Сан-Лико-Инвест» констатировал, что в 2016 году не получал ни одного отказа от жилинспекции и мэрии — в выдаче заключения о готовности дома и разрешения на его ввод соответственно.

Он заявил, что сумма почти в 500 тыс. рублей, которую было решено перевести парку от генподрядчика проекта — компании «Сити-Строй», учредителем которой он являлся, была значительной для его бизнеса.

«В тот период в строительной отрасли появился тот самый кризис с покупками жилья и так далее. […] В тот момент у нас не то что там 500 тыс. [рублей] — квартиры два-три месяца вообще не продавались — денег для осуществления нашей деятельности просто не было», — подчеркнул Иван Николаев.

Бывший учредитель «Сити-Строя» сообщил, что у фирмы на тот момент был долг перед субподрядчиками в размере около 10 млн. рублей.

При этом он затруднился сказал, какая задолженность имелась у застройщика «Сан-Лико-Инвест» перед генподрядчиком «Сити-Строй».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).