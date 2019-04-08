Осуждена экс-глава СМУП «Пензалифт», не допустившая банкротства предприятия Криминал

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Бывший директор СМУП «Пензалифт» Марина Литвинова, которая возглавила находившееся в плачевном финансовом состоянии специализированное муниципальное унитарное предприятие в октябре 2017 года и сумела не допустить его банкротства, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

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«Следствием и судом установлено, что директор СМУП «Пензалифт» с ноября 2017 года по апрель 2018 года, зная о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 55 млн. рублей, принял решение об осуществлении оплаты по текущей финансово-хозяйственной деятельности организации путем перечисления денежных средств на расчетные счета третьих лиц — кредиторов «Пензалифт», минуя расчетные счета учреждения, на общую сумму более 3 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, глава предприятия осознавала, что если деньги поступят на расчетный счет СМУП «Пензалифт», они будут списаны в счет уплаты недоимки по налогам и страховым взносам.

«Таким образом, руководитель организации скрыл денежные средства данной организации в сумме более 3 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Указанная сумма сокрытых денежных средств является крупным размером», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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Прекращено производство по делу о банкротстве «Пензалифта»

В начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

9 октября мэр Виктор Кувайцев заявил, что, по предварительной информации, руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую. Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом. Разбирательство неоднократно откладывалось.

Определением от 27 июня 2018 года во введении наблюдения в отношении СМУП «Пензалифт» было отказано. Производство по делу по заявлению ФНС России о признании предприятия несостоятельным (банкротом) прекращено.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 8 ноября 2018 года предприятие возглавляет Дмитрий Самойленко.

Уголовное дело в отношении Марины Литвиновой поступило в Железнодорожный районный суд Пензы в января 2019 года.