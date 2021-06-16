Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Белозерцеву Криминал

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Московский городской суд признал законным продление до 20 августа срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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По итогам заседания суда апелляционной инстанции, состоявшегося в среду, 16 июня, постановление Бассманного районного суда от 18 мая 2021 года изменено.

Из описательно-мотивировочной части исключена ссылка на показания свидетеля. В вводной части уточнены инициалы старшего следователя, участвовавшего в рассмотрении ходатайства следствия судом первой инстанции.

В остальной части постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

18 мая срок содержания экс-губернатора под стражей был продлен до 20 августа.

7 июня Иван Белозерцев был выведен из состава регполитсовета и президиума регполитсовета «Единой России».