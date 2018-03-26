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Белозерцев не видит активного развития «АИК Пензенской области» во главе с Рыжовым

17:30 | 26.03.2018 | Экономика

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что созданное в 2016 году ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», генеральным директором которого является Евгений Рыжов, не показывает должных результатов.

Белозерцев не видит активного развития «АИК Пензенской области» во главе с Рыжовым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С застройщиком разговаривал, который готов достроить оставшиеся жилые дома в Мокшанском районе — в Рамзае. Вообще эту территорию надо развивать. Агентство [«АИК Пензенской области»] мы создали, Рыжова назначили в это агентство в надежде на то, что он там будет активно развиваться. Пока активного развития нет. Все сидят, выглядывают из-за угла», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Между тем, по словам Ивана Белозерцева, проблема сама собой не решится.

«Давайте это направление тоже развивать», — призвал губернатор, обращаясь к подчиненным.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на территории жилого комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе Пензенской области к сентябрю 2017 года планировалось построить 71 дом. Из них в эксплуатацию было введено лишь четыре, еще девять находятся на разных стадиях завершения. Возведение объектов осуществлялось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Ее реализацию взяло на себя ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

По имеющимся данным, в 2013–2015 годах в недрах «АИК Пензенской области», которое возглавлял племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — Вениамин Бочкарев, действовали так называемые «серые» схемы движения финансовых активов.

В настоящее время Вениамин Бочкарев находится под следствием. Ему вменяется злоупотребление полномочиями при реализации целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». По версии следствия, ОАО «Агентство ипотечного кредитования» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей.

Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя компании-застройщика – ООО «Соцжилпроект» Анатолия Виноградова, который обвиняется в мошенничестве при строительстве домов в ЖК «Чистые пруды». В июне 2017 года дело было передано в суд.
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