На сердобском заводе получили первый урожай грибов Экономика

Сердобск, 12 июля 2019. PenzaNews. Первый урожай шампиньонов получен на заводе по производству грибов на территории индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области, о запуске которого говорили несколько лет. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Эти замечательные шампиньоны выращены в Пензенской области! Первый урожай грибов собирают сейчас в сердобском индустриальном парке, где «Грибная компания» реализует свой инвестиционный проект стоимостью 1,9 млрд. рублей. На 30 тыс. кв. метров производственных площадей (здесь раньше было чистое поле) возведен завод полного цикла, на котором будут производить 5 тыс. тонн шампиньонов в год, а также необходимый для выращивания грибов компост», — написал он в Instagram, прикрепив четыре фотографии с производства.

Иван Белозерцев отметил, что «в России подобных высокотехнологичных предприятий пока нет, но уникальность проекта не только в этом».

«Десятки лет Сердобск был моногородом с машзаводом в качестве градообразующего предприятия. Со временем эту роль завод утратил. Специально для таких городов существует федеральная инициатива по созданию экономических зон с льготными налоговыми условиями. Благодаря поддержке правительства РФ Сердобск получил статус территории опережающего социально-экономического развития, а значит новые возможности для развития. «Грибная компания» — одна из крупнейших, но не единственная в ТОСЭР «Сердобск», а значит для жителей будут новые рабочие места с хорошей заработной платой, для бюджета — налогооблагаемая база и, самое главное, для города — перспективы», — добавил глава региона.

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В Пензенской области производство шампиньонов планируют начать в конце 2017 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 октября 2016 года ООО «Грибная компания» была включена в реестр резидентов индустриального парка «Сердобский» с проектом по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления.

В декабре директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов проинформировал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о том, что производство шампиньонов намечено начать в конце 2017 года. Однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

В марте 2017 года было подписано распоряжение губернатора о выдаче патронажного сертификата «Грибной компании».

В июле заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин сообщил, что объем планируемых капитальных вложений инвестора увеличен с 1,25 млрд. рублей почти до 1,5 млрд. рублей.

В августе 2018 года во время визита на стройплощадку завода по производству грибов Иван Белозерцев предложил поставить первую партию продукции в магазины к Новому году. На тот момент предполагалось, что тестовое производство шампиньонов будет запущено в конце 2018 года – начале 2019-го.

В сентябре заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков признал, что создание комплекса идет с отставанием от графика. При этом он заявил, что «до конца года производственный цех по выращиванию грибов будет запущен».

По данным Минэкономразвития России, 15 ноября «Грибная компания» была включена в реестр резидентов ТОР «Сердобск».

В феврале 2019 года пресс-служба облправительства распространила информацию, что открытие завода по производству грибов на территории индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области запланировано на I квартал 2019 года.