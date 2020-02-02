Мария Львова-Белова объяснила, почему решила участвовать в конкурсе «Лидеры России» Экономика

Нижний Новгород, 2 февраля 2020. PenzaNews. Сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега», член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова объяснила свое участие в конкурсе «Лидеры России» стремлением выйти из зоны комфорта.

Фото: Facebook.com/leadersofrussia

«Решила участвовать в конкурсе практически в последний момент. Для меня было важно выйти из зоны комфорта, где я уже сложившийся управленец, и попасть в атмосферу, где все такие же управленцы, и посмотреть, где у меня «провалы», какие компетенции мне необходимо добавить, чтобы стать более эффективной», — сказала она.

Комментируя состав участников полуфинала, стартовавшего в Нижнем Новгороде 1 февраля, общественница из Пензы отметила, что на конкурсе собрались «потрясающие люди из разных регионов, которые делают невероятные дела».

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«Для меня как для человека, который занимается социальной сферой, очень важно иметь пул таких соратников, с которыми вместе можно менять жизнь страны к лучшему, поэтому я надеюсь, что эти два дня не пройдут даром и мы найдем много добрых друзей, которые в дальнейшем будут нам помогать, а мы будем помогать им», — цитирует Марию Львову-Белову пресс-служба конкурса «Лидеры России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сезоне 2019–2020 годов на участие в конкурсе «Лидеры России» из Пензенской области поступило 1 тыс. 234 заявки.

В полуфинал были приглашены 11 представителей региона.

31 января в Нижнем Новгороде состоялось контрольное тестирование, по результатам которого количество участников от Пензенской области уменьшилось до девяти человек. В их числе — общественный деятель, мать девятерых детей Мария Львова-Белова.