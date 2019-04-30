В школах Иссинского района прошли «Загоскинские уроки» Образование

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Ученики 6–11 классов трех школ Иссинского района Пензенской области стали участниками «Загоскинских уроков».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение апреля занятия просветительские занятия прошли в лицее имени Н.Н. Гаврилова в Иссе, средней школе села Булычево и в филиале средней школы Уварово в селе Каменный Брод.

Учителя географии совместно с депутатами молодежного парламента Иссинского района рассказали ученикам о наиболее интересных периодах службы исследователя Лаврентия Загоскина в Российско-Американской компании, жизни морского офицера, которая целиком была посвящена служению Отечеству.

Для проведения акции в школы привозили флаг с портретом Лаврентия Загоскина, который в 2018 году был развернут на Эльбрусе. В каждой школе его торжественно встречали.

Для активистов, отличившихся при организации тематических уроков, будет организована поездка в музей русских экспедиций в Пензу, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.