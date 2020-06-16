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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 915 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 75 человек выздоровели, 31 пациент умер

В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 140 человек выздоровели

10:40 | 16.06.2020 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 140 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 16 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 140 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 3 тыс. 915 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 75. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.

В России зафиксировано 545 тыс. 458 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 248 человек.

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За весь период в стране выздоровели 294 тыс. 306 человек, из них 9 тыс. 767 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 284, за сутки зарегистрировано 193 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.

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