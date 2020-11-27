В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом, выписан 461 человек Медицина

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. 160 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 461 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 пятницы, 27 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 726 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 16 тыс. 451.

Умерли 233 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 215 тыс. 533 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 543 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 712 тыс. 174 пациента, из них 26 тыс. 682 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 38 тыс. 558, за сутки зарегистрировано 496 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

