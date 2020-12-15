В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, выписаны 112 человек Медицина

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 182 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 вторника, 15 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 909 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 41.

Умерли 278 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 707 тыс. 945 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 689 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 149 тыс. 610 пациентов, из них 24 тыс. 813 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 47 тыс. 968, за сутки зарегистрировано 577 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

