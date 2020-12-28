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В Пензенской области зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом

10:45 | 28.12.2020 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. 197 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 понедельника, 28 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 451 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 597.

Умерли 311 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 78 тыс. 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 787 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 471 тыс. 309 пациентов, из них 20 тыс. 480 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 55 тыс. 265, за сутки зарегистрировано 487 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

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