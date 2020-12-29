В Пензенской области зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. 196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 151 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 вторника, 29 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 647 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 748.

Умерли 313 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 105 тыс. 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 2 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 496 тыс. 183 пациента, из них 24 тыс. 874 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 55 тыс. 827, за сутки зарегистрировано 562 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

