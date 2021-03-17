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В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом

11:23 | 17.03.2021 | Медицина

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Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. 116 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 133 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 17 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 531 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 792.

Умерли 482 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 418 тыс. 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 998 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 24 тыс. 975 пациентов, из них 10 тыс. 755 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 93 тыс. 364, за сутки зарегистрировано 427 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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