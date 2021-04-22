В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 22 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 196 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 555.

Умерли 603 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 736 тыс. 121 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 996 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 361 тыс. 807 пациентов, из них 8 тыс. 934 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 107 тыс. 103, за сутки зарегистрировано 397 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

