В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 90 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 30 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 906 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 42 тыс. 233.

Умерли 644 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 805 тыс. 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 731 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 427 тыс. 946 пациентов, из них 8 тыс. 406 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 110 тыс. 128, за сутки зарегистрировано 397 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

