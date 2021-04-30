EN
16:49:50 Пятница, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

11:35 | 30.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 90 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 30 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 906 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 42 тыс. 233.

Умерли 644 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 805 тыс. 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 731 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 427 тыс. 946 пациентов, из них 8 тыс. 406 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 110 тыс. 128, за сутки зарегистрировано 397 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы «Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду
Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах
Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в пензенских «Буртасах» Александр Басенко назначен вице-мэром Пензы по экономике
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама