EN
01:55:53 Среда, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом

11:50 | 01.06.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.35 вторника, 1 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 342 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 579.

Умерли 813 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 81 тыс. 417 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 500 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 693 тыс. 579 пациентов, из них 8 тыс. 994 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 121 тыс. 873, за сутки зарегистрировано 372 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Лекция «Фрида Кало. Феномен художницы» состоится в пензенской картинной галерее В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу «черных археологов»
Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Пензенской области в штатном режиме В Wink появилась возможность бесплатно обменять фильм
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама