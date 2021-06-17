В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 четверга, 17 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 523 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 275.

Умер 901 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 264 тыс. 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 57 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 839 тыс. 705 пациентов, из них 11 тыс. 205 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 127 тыс. 992, за сутки зарегистрировано 416 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

