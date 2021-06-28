В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. 116 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 18 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 28 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 533 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 457.

Умерли 1 тыс. 17 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 472 тыс. 941 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 650 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 969 тыс. 340 пациентов, из них 12 тыс. 626 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 133 тыс. 893, за сутки зарегистрировано 611 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

