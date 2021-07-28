В Пензенской области за сутки зарегистрированы 234 случая заражения коронавирусом и 23 летальных исхода Медицина

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом и 23 летальных исхода зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 28 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 55 тыс. 506 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 221. За весь период умерли 1 тыс. 535 человек.

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В России зафиксировано 6 млн. 195 тыс. 232 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 420 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 547 тыс. 529 пациентов, из них 20 тыс. 579 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 156 тыс. 178, за сутки зарегистрировано 798 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

