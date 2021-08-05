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В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

11:51 | 05.08.2021 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 59 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 5 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 57 тыс. 369 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 552.

Умерли 1 тыс. 709 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 379 тыс. 904 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 120 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 700 тыс. 212 пациентов, из них 20 тыс. 370 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 162 тыс. 509, за сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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