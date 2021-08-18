В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. 240 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 193 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 18 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 60 тыс. 466 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 48 тыс. 56.

Умерли 1 тыс. 955 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 663 тыс. 473 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 914 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 939 тыс. 37 пациентов, из них 20 тыс. 713 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 172 тыс. 909, за сутки зарегистрировано 799 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

