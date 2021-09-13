В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. 232 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 167 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 13 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 66 тыс. 523 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 55 тыс. 524.

Умерли 2 тыс. 369 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 158 тыс. 248 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 178 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 402 тыс. 126 пациентов, из них 12 тыс. 469 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 193 тыс. 468, за сутки зарегистрировано 719 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

